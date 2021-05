Vedere Juventus Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 15 maggio 2021 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali: si gioca per la 36a e penultima giornata di Serie A. Il big match di oggi è il Derby d’Italia dove da una parte c’è una Juventus bisognosa di vincere per sperare nella qualificazione alla Champions League, e dall’altra l’Inter Camapione il cui allenatore, Antonio Conte (ex giocatore ed ex allenatore della Juve), ha dichiarato: “Juve da battere. Serie A equilibrata, non per noi… Ogni partita vale tre punti ed è l’unica cosa a cui devono pensare i giocatori. L’equilibrio c’è, ma dietro all’Inter”.

Juventus Inter diretta live tv con i canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

dall’Allianz Stadium di Torino, per il recupero della 3a giornata di Serie A, con(link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match quindi sarà disponibile anche su(link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Juventus Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus Inter Streaming, le formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo S, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, McKennie, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Kulusevski, Morata, Felix Correia. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: I Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Vecino, Young, Gagliardini, Sensi, Darmian, Sanchez, Pinamonti. Indisponibili: Vidal, Kolarov. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Calvarese. Var: Irrati.