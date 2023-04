Vedere Juventus-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 4 aprile 2023 alle ore 21:00 sui canali digitali: è la partita di andata di semifinale della Coppa Italia 2022-2023.

I bianconeri hanno vinto tre partite di fila in campionato, battendo la Sampdoria 4-2 e vincendo di misura contro l’Inter (a San Siro) e il Verona. La squadra di Massimiliano Allegri è in forma, mentre quella di Simone Inzaghi sta attraversando un momento complicato, avendo perso le ultime tre partite e subito 10 sconfitte stagionali in Serie A. Inoltre, per l’Inter questo è un mese impegnativo a causa delle partite di campionato (la posizione in quarta posizione è cruciale), le semifinali della Coppa Italia e il doppio scontro con il Benfica in Champions League che si svolgerà l’11 e il 19 aprile.

La Juventus ha vinto entrambi i derby d’Italia in campionato, sia a Torino che al Meazza. Nella Coppa Italia, la Juventus ha eliminato il Monza e la Inter, mentre l’Inter ha vinto contro il Parma e l’Atalanta. Juventus e Inter sono le squadre che si sono incontrate più volte nella storia della Coppa Italia, con 15 vittorie della Juventus, 11 dell’Inter e 8 pareggi.

Juventus-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Tra i pali della Juventus ci sarà Perin. Davanti dovrebbe toccare a Di Maria e Vlahovic, ma resta viva anche l’opzione Kean. In mediana rientra Rabiot, sugli esterni spazio a Cuadrado e Kostic.

Chiesa a disposizione, ma partirà dalla panchina. Inzaghi dovrebbe spedire Lukaku in panchina: davanti in pole la coppia Dzeko-Lautaro. A centrocampo Asllani in regia con Brozovic in panchina, Bellanova a destra favorito su Dumfries, a sinistra torna Dimarco. Tra i pali possibile l’impiego di Handanovic.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Paredes, Barrenechea, Miretti, Chiesa, Iling-Junior, Soulé, Kean, Milik.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, De Vrij, Dumfries, Bellanova, Gosens, Zanotti, Brozovic, Gagliardini, Carboni, Correa, Lukaku.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Guida. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Dionisi.

Juventus-Inter in TV

Juventus-Inter in tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per il Derby d’Italia in Coppa Italia sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin. Sono 34 le partite di Coppa Italia già disputate da Juventus e Inter: i bianconeri ne hanno vinte 15, i nerazzurri 11 (8 i pareggi). La Juve ha segnato 52 gol, l’Inter 43.

Juventus-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Juventus-Inter streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Inter Streaming al posto di Roja Directa su Internet

Non ci sono alternative per vedere Juventus-Inter online. Le trasmissioni con Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure con il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online”, non sono regolari in Italia, come pure quelli di “Roja TV”, “Roja Club”, “HesGoal Info”, “Pepper Live Info”, o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.