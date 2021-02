Juventus Inter Streaming Diretta. Semifinale di ritorno di Coppa Italia: si gioca oggi martedì 9 febbraio 2021 alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in esclusiva sulla Rai. Match a porte chiuse: si parte dal 2-1 a favore della Vecchia Signora conquistato in rimonta 7 giorni fa a San Siro. Arbitra il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (VAR VAleri). Di seguito formazioni e dove vedere Juventus Inter streaming diretta gratis.

Juventus (3-5-2): Buffon; de Ligt, Demiral, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kuluseveski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Dybala, Ramsey, Bonucci. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Alexis Sánchez, Vidal.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Juventus Inter Coppa Italia Streaming diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi martedì 07/02/2021. Juventus Inter Streaming gratis per tutti con Rai Play (link www.raiplay.it). Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline che però in Italia non sono legali.

Sarà il 33° derby di Coppa Italia. In passato 32 incontri con 10 vittorie dell’Inter, 15 della Juventus e 7 pareggi. 39 reti per i nerazzurri contro le 50 dei bianconeri. Sarà il derby d’Italia numero 240 tra tutte le competizioni. La Juve guida questa classifica con 109 vittorie contro 72. I pareggi sono 58. Questo sarà il terzo derby d’Italia della stagione dopo quello di campionato e quello dell’andata: il bilancio è di 1-1.