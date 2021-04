Juventus-Genoa Streaming, dove vederla Gratis Internet TV al posto di Rojadirecta.

Vedere Juventus Genoa Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 11 aprile 2021 alle ore 15 ITA sui canali digitali. Dopo la vittoria sul Napoli nel recupero di mercoledì, la Vecchia Signora può puntare alla seconda posizione del Milan. Il Grifone invece non esce sconfitto dal campo da tre turni ed è a +10 dal terzultimo posto. Tra le squadre contro cui Cristiano Ronaldo ha segnato nel 100% delle sfide di campionato, il Genoa è quella affrontata più volte in carriera nei Top-5: il portoghese della Juventus ha infatti trovato il gol in tutte le quattro gare di Serie A contro il Grifone (cinque reti).

Juventus Genoa Diretta TV



Juventus Genoa in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite).

Juventus Genoa Streaming Gratis



Juventus Genoa video streaming gratis (per gli abbonati Sky) dall’Allianz Stadium di Torino, per il recupero della 3a giornata di Serie A, con Sky Go (link skygo.

Dove vedere la partita Juventus Genoa Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match quindi sarà disponibile anche su(link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Juventus Genoa, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus Genoa Streaming, le formazioni in diretta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Danilo S., Bentancur, Fagioli, Ramsey, Kulusevski, Morata. Indisponibili: Bonucci, Bernardeschi. Squalificati: nessuno.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelkj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca. Allenatore Ballardini. A disposizione: Marchetti, Paleari, Onguene, Zapata, Goldaniga, Ghiglione, Cassata, Behrami, Czyborra, Melegoni, Pjaca, Shomurodov. Indisponibili: Pandev, Luca Pellegrini. Squalificati: Strootman.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.