Vedere Juventus-Frosinone Streaming Gratis On-line stasera giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 21:00 italiane si gioca il quarto di finale di Coppa Italia 2023-2024 tra Juventus e Frosinone all’Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri di Allegri e i giallazzurri di Di Francesco si sono qualificati ai quarti di finale della Coppa Italia. La Juventus ha vinto 6-1 contro la Salernitana, mentre il Sassuolo ha sconfitto il Napoli con un punteggio di 4-0. La squadra che si qualificherà affronterà una tra Lazio e Roma nelle semifinali. La finale si terrà il 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

La Juventus ha ottenuto due vittorie e un pareggio contro il Frosinone nelle tre partite precedenti giocate in casa in tutte le competizioni. Il pareggio del 23 settembre 2015, con gol di Simone Zaza e Leonardo Blanchard, è stato un traguardo storico per il Frosinone, perché è stato il primo punto mai conquistato dalla squadra nel massimo campionato. Andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Frosinone Streaming Gratis On-line.

Juventus-Frosinone, le probabili formazioni



Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny; Pinsoglio, Rugani, Cambiaso, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Iling-Junior, Vlahovic.

Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Lusardi, S Romagnoli, Okoli; Lirola, Bourabia, Barrenechea, Gelli; Caso, Cuni, Harroui.

A disposizione in panchina: Turati, Frattali, Bonifazi, Monterisi, Garritano, Brescianini, Kvernadze, Reinier, Ghedjemis, Cheddira, Kaio Jorge, Soulé, Ibrahimovic.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Baccini-Palermo. Quarto Uomo: Tremolada. VAR: La Penna. Assistente VAR: Aureliano.

Juventus-Frosinone in TV

Juventus-Frosinone in tv in esclusiva e in chiaro da Mediaset, su Italia Uno. La Juventus e il Frosinone non si sono mai affrontate nella competizione della Coppa Italia. In passato, nelle partite giocate tra queste due squadre in Serie A e Serie B, la Juventus ha vinto sei volte e ha pareggiato una volta. È importante notare che la Juventus è riuscita a non subire gol in cinque di queste partite e ha subito solo due reti in totale.

Juventus-Frosinone Streaming Gratis in italiano



Juventus-Frosinone streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. La Juventus ha subito almeno un gol in tutte le ultime tre gare di Coppa Italia disputate tra questa e la scorsa edizione e non ne incassa almeno uno in quattro di fila dal 2017. Il Frosinone ha invece trovato la rete in tutte le ultime nove partite di Coppa Italia disputate, già striscia record per i ciociari nella competizione. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Alternative per vedere Juventus-Frosinone Streaming su internet



Non ci sono alternative per vedere Juventus-Frosinone online. Le trasmissioni con Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure con il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online”, non sono regolari in Italia, come pure quelli di “Roja TV”, “Roja Club”, “HesGoal Info”, “Pepper Live Info”, o “RojadirectaTV”. La Juventus è la squadra che ha raggiunto più volte in assoluto le semifinali di Coppa Italia: ben 35 fino ad ora in 76 precedenti edizioni della competizione (almeno sei più di qualsiasi altra formazione). Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online del TuttoSport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.