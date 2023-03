Vedere Juventus-Friburgo Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 9 marzo 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali. La Juventus riceve il Friburgo all’Allianz Stadium di Torino nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I Bianconeri, che sognano la conquista del trofeo per evitare l’esclusione dalla prossima Champions League, arrivano dalla sconfitta in campionato contro la Roma, i tedeschi dallo 0-0 ottenuto sul campo del Monchengladbach nell’ultimo turno di Bundesliga e sono quinti in graduatoria. Andiamo a vedere formazioni e dove vedere la partita Juventus-Friburgo streaming e tv.

Juventus-Friburgo Streaming Live, probabili formazioni



Le due formazioni non si sono mai affrontate in passato. Il Friburgo ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 3 partite esterne. In tutte le ultime 7 gare casalinghe della Juventus, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso del primo tempo. Assente per motivi disciplinari Pogba: Allegri non lo ha convocato perchè il francese si è presentato in ritardo all’ultimo allenamento.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Miretti, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Barrenechea.

Friburgo (3-4-2-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer. Allenatore Streich. A disposizione in panchina: Uphoff, Gulde, Schmidt, Keitel, Rohl, Weisshaupt, Sallai, Gregoritsch, Woo-Yeong Jeong, Petersen.

Arbitro: Anastasios Sidiropoulos (Grecia). Guardalinee: Kostara e Dimitriadis. IV ufficiale: Vassilis Forias. VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Agelos Evangelou.

Juventus-Friburgo in TV



Juventus-Friburgo in tv per gli abbonati sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Pre-partita a partire dalle ore 20:00 con collegamenti e ultime notizie dallo Stadium di Torino.

Juventus-Friburgo Streaming Gratis alternativa a Roja Live Online



Juventus-Friburgo live streaming gratis per gli abbonati su DAZN Sky Go e Now. La partita non sarà trasmessa in chiaro su TV8 come successo in passato. La partita non si può vedere su Roja Live Club perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Juventus-Friburgo Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Friburgo, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Roja Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del CdS ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.