Juventus Fiorentina streaming in diretta live si gioca oggi martedì 22 dicembre 2020, con inizio alle ore 20:45 italiane. 14a giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale in 7 giorni. Dopo la sconfitta del Bayer Leverkusen sabato contro il Bayern Monaco, la Juventus (terza in classifica con 27 punti) è una delle sole due squadre ancora imbattute nei maggiori cinque campionati europei nella stagione in corso (l’altra è il Milan). Cristiano Ronaldo ha segnato tre reti contro la Fiorentina (16esima in classifica con 11 punti) in Serie A, tutte su rigore: contro nessuna squadra ha realizzato più gol dal dischetto nel campionato italiano (alla pari del Genoa). Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Juventus Fiorentina streaming e tv.

Diretta Juventus Fiorentina con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Juventus Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Juventus Fiorentina Formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Chiellini.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.