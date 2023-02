Vedere Juventus-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 12 febbraio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali: si gioca per aprire la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la terza (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. I bianconeri hanno raccolto fin qui 41 punti sul campo ma solo quattro nelle ultime quattro partite. A causa della nota penalizzazione relativa al caso plusvalenze inoltre la Juventus occupa il decimo posto con 26 punti insieme al Monza. La Fiorentina, tredicesima con 23 punti, in caso di vittoria a Torino può quindi agganciare i bianconeri. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Fiorentina streaming e tv.

La Juventus rimane l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora incassato un gol dal 76’ in poi: l’ultimo gol subito dai bianconeri nel quarto d’ora finale di match è proprio quello di Nicolás González nel match contro la Fiorentina del 21 maggio 2022.

Juventus-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni



Negli ultimi 11 scontri diretti in casa dei bianconeri in Serie A ben 10 successi piemontesi e solo uno toscano: lo 0-3 del 22 dicembre 2020, che rappresenta il secondo miglior successo della Fiorentina in casa della Juventus nel massimo torneo, dopo lo 0-4 del 2 ottobre 1955.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Barbieri, Soulé, Fagioli, Paredes, Iling-Junior, Barrenechea, Kean.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Sirigu, Cerofolini, Terzic, Ranieri, Venuti, Bianco, Castrovilli, Saponara, Brekalo, Ikoné, Cabral.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Meli-Peretti. 4° Uomo: Camplone. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Muto.

Juventus-Fiorentina in TV Live



Juventus-Fiorentina in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Juventus-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Fiorentina Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Juventus-Fiorentina live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Fiorentina ha concesso due degli ultimi tre gol in Serie A su sviluppo di calcio d’angolo, ne aveva subiti in questo modo solo due dei precedenti 25 in questo campionato.

Dove vedere la partita Juventus-Fiorentina Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Fiorentina, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.