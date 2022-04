Vedere Juventus-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca per il ritorno della semifinale della Coppa Italia 2021-2022. Dopo lo 0-1 dell’andata gli uomini di Massimiliano Allegri ospitano i toscani guidati da Vincenzo Italiano: in palio il pass per l’ultimo atto del torneo dove ad aspettare la vincente di questa sera c’è già l’Inter che ha eliminato il Milan ieri sera.

Allegri (Juve): “Sarà una partita difficile, la Fiorentina vive un buon momento e sta facendo una grande stagione. Italiano sta confermando ciò che ha fatto di buono lo scorso anno e domani si gioca una finale, come noi. All’andata fu una gara più bloccata, domani penso che sarà molto diversa”.

Juventus-Fiorentina in TV



Juventus-Fiorentina in diretta tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Juventus-Fiorentina sarà Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin.

Juventus-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni



Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot;

Morata, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Pellegrini, Kean, Rugani, Miretti. Indisponibili: Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie. Squalificati: nessuno. Diffidati: Alex Sandro, De Sciglio, Pellegrini.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti; Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Gonzalez, Saponara, Cabral. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Odriozola, Terzic, Martinez Quarta, Nastasic, Amrabat, Bonaventura, Callejon, Sottil, Ikoné, Piatek, Kokorin. Indisponibili: Castrovilli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Igor, Milenkovic, Torreira.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Peretti e Bresmes. Quarto Uomo: Piccinini. VAR: Banti. Assistente VAR: Meli.

Juventus-Fiorentina Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Fiorentina streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Fiorentina Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Fiorentina, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.