Vedere Juventus Ferencvaros streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. Match point per la Vecchia Signora di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

La Juventus è attualmente seconda in classifica del Gruppo G grazie al successo per 2-0 contro la Dinamo Kiev e 1-4 nella gara di andata contro il Ferencvaros (doppietta Morata e Dybala). In mezzo la sconfitta per 2-0 contro il Barcellona. Per questo sono i blaugrana ad essere in testa con nove punti, mentre i bianconeri di Pirlo ne hanno fin qui ottenuto sei.

Si gioca alle 21:00 di oggi martedì 24 novembre 2020: di seguito come e dove vedere in tv e in diretta streaming Juventus Ferencvaros.

Cristiano Ronaldo è il capocannoniere nella storia della Champions League con 130 gol, di cui 69 segnati in casa, solo uno in meno di Lionel Messi in casa nella competizione (70).

Dove vedere Juventus Ferencvaros Streaming Live e Diretta tv al posto di Rojadirecta su Internet.



Juventus Ferencvaros in diretta tv grazie a Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Diretta streaming live quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 (Mediaset). Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Juventus Ferencvaros Streaming Live, le formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Heister; Kharatin, Somalia; Uzuni, Isael, Tokmac Nguen; Boli. Allenatore Sergiy Rebrov.