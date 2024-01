Vedere Juventus-Empoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18 italiane sui canali digitali.Si giocherà allo stadio Allianz il match tra Juventus ed Empoli, che si trovano rispettivamente al primo e al quartultimo posto in classifica. L’arbitro designato per la partita è Livio Marinelli, coadiuvato dagli assistenti Rossi e dal quarto ufficiale Prontera. Al Var ci saranno Doveri e Valeri. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Empoli streaming e tv.

Statistica in evidenza: Questa è solo la 10ª occasione in cui la Juventus supera quota 50 punti nelle prime 21 gare in una stagione di Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre (52 nel torneo in corso); in tutti i nove casi precedenti (la più recente nel 2019/20), i bianconeri hanno sempre concluso in torneo in prima posizione (penalizzazioni escluse).

Juventus-Empoli Streaming Live, probabili formazioni utili anche per il FantaCalcio



La Juventus, guidata da Allegri, è in testa alla classifica grazie al rinvio della partita dell’Inter nella Supercoppa, che ha permesso ai bianconeri di disputare una partita in più. Hanno un punto di vantaggio sull’Inter e giocheranno contro di loro il 4 febbraio. La Juventus arriva a Empoli dopo cinque vittorie consecutive e 12 vittorie nelle ultime 14 partite.

L’Empoli ha vinto 3-0 contro il Monza nella sua ultima partita, segnando la prima vittoria dopo due mesi e mezzo di sconfitte e pareggi. L’allenatore Davide Nicola ha sostituito Aurelio Andreazzoli. L’Empoli ha ottenuto due vittorie in trasferta in questa stagione contro Napoli e Firenze. Nella partita d’andata contro la Juventus, l’Empoli ha perso 2-0.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Iling Jr, Milik.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. Allenatore: Nicola.

A disposizione in panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Cacace, Cancellieri, Fazzini, Indragoli, Corona, Baldanzi.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: L Rossi e C Rossi. 4° Uomo: Prontera. VAR: Doveri. Assistente VAR: Valeri.

Juventus-Empoli Live in TV

La partita Juventus-Empoli diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Il giovane calciatore turco della Juventus, Kenan Yildiz, sta avendo un inizio di anno eccezionale e si sta dimostrando sempre più importante per la squadra. L’allenatore Allegri ha molta fiducia in lui e sta cercando di guadagnarsi un posto da titolare. Le previsioni per la partita contro l’Empoli lo vedono come possibile primo marcatore della partita.

Juventus-Empoli Streaming Gratis Live Online



Juventus-Empoli in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

La Juventus è in testa alla classifica grazie alla partita rinviata dell’Inter per la Supercoppa italiana. Con una vittoria contro l’Empoli, potrebbe consolidare la sua posizione di leadership. I bookmakers considerano la Juventus favorita nella partita contro l’Empoli.

Dove vedere Juventus-Empoli Stream Free Web Live



Per vedere la partita Juventus-Empoli, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.

L’Empoli ha ottenuto solo 16 punti finora in questa stagione di Serie A, una cifra che non ha mai registrato prima nelle prime 21 partite disputate in un unico campionato di massima divisione. I toscani avevano ottenuto lo stesso numero di punti sia nel 2003/04 che nel 2007/08, ma sono riusciti a evitare la sconfitta nelle due partite successive al 22° incontro stagionale.