Vedere Juventus-Cremonese Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 14 maggio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Juventus di Allegri affronta la Cremonese a rischio retrocessione, ma nonostante la possibilità di un ampio turn-over, è difficile convincere i bianconeri a perdere questa partita. La Juventus si trova sulla buona strada per garantirsi presto la posizione tra le prime quattro in Serie A, mentre la Cremonese ha bisogno di un piccolo miracolo per evitare la retrocessione. La squadra di bassa classifica ha vinto una sola trasferta in tutta la stagione di campionato ed è improbabile che giocare fuori casa possa portare ulteriori miglioramenti di forma. La Juventus ha anche la possibilità di rafforzare la fiducia tornando a Torino e aumentare il totale di vittorie casalinghe. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Cremonese streaming e tv.

Statistica in evidenza: la Cremonese ha perso tutte e sei le partite di campionato contro le squadre nelle prime quattro posizioni prima di questo turno, subendo almeno due gol in cinque di esse.

Juventus-Cremonese Streaming Live, probabili formazioni

Il giovane inglese Samuel Iling Junior potrebbe chiedere di giocare titolare nella Juventus dopo aver segnato il suo primo gol da professionista con il club. Al contrario, il 37enne attaccante Daniel Ciofani della Cremonese ha segnato in tre delle sue ultime cinque partite, aiutando la sua squadra a guadagnare quattro punti. Entrambi i giocatori stanno mostrando buone prestazioni sul campo.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Alex Sandro; Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling Jr; Milik, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Danilo, Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Chiesa, Vlahovic, Di Maria. Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Kaio Jorge, Soulé. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado, Danilo.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti; Benassi, Galdames, Okereke; Ciofani. Allenatore Ballardini.

A disposizione in panchina: Sarr, Saro, Ghiglione, Aiwu, Ferrari, Bianchetti, Quagliata, Lochoshvili, Acella, Buonaiuto, Felix, Basso, Ricci. Indisponibili: Tsadjout, Dessers. Squalificati: Picklel. Diffidati: Felix, Okereke.

Arbitro: Chiffi (Padova). Guardalinee: Giallantini e Cipressa. IV uomo: Zufferli. VAR: La Penna. Assistente VAR: Nasca.

Juventus-Cremonese Live in TV

Il match tra Juventus-Cremonese sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Il telecronista di Juventus-Cremonese per DAZN sarà Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Cremonese Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Juventus-Cremonese in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La Juve ha sempre vinto in casa contro la Cremonese in Serie A, con un totale di 21 gol segnati e solo 3 subiti. La Cremonese è una delle cinque squadre che hanno perso tutte le loro partite in casa contro la Juve, insieme a Foggia, Piacenza, Catanzaro e Pisa. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Juventus-Cremonese Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Juventus-Cremonese, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia.La Cremonese ha pareggiato otto partite in trasferta, il numero più alto nella Serie A, insieme alla Salernitana. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web TuttoSport.