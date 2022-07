Vedere Juventus-Chivas Streaming Gratis On-line sarà possibile all’alba di sabato 23 luglio 2022 e più precisamente alle ore 5 italiane. E’ la prima partita (e si gioca a Las Vegas) della tournée “Soccer Champions Tour” negli Stati Uniti della squadra bianconera che ha iniziato la preparazione da appena 10 giorni, mentre gli avversari messicani del Deportivo Guadalajara hanno già disputato 4 partite di campionato. Sarà la prima occasione per i tifosi della Juventus negli Stati Uniti e quelli bianconeri da casa per vedere in azione i nuovi acquisti: Di Maria, Pogba e Gatti tra gli altri. Grande entusiasmo del pubblico per i pilastri della Vecchia Signora: Bonucci, Zakaria, Vlahovic e Szczesny.

Juventus-Chivas in TV

Juventus-Chivas in tv con il servizio di DAZN utilizzando l’app presente nelle smart tv o collegando la propria televisione a console per videogiochi o Google Chromecast.

Juventus-Chivas Streaming Live, probabili formazioni

La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle(le ore 20 in Nevada) di oggi sabato 23 luglio 2022. Si gioca allo Stadio Allegiant Stadium, impianto di Paradise, a Las Vegas (USA).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Pogba, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri.

Chivas Guadalajara (4-4-2): Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas; Cristian Calderón, Fernando Feltrán, Fernando González, José González; Roberto Alvarado, Alexis Vega. Allenatore Ricardo Cadena.

Juventus-Chivas Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Chivas live streaming gratis per gli abbonati su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Chivas Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Chivas, potresti provare a cercare su Google, Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Ci sarebbe anche il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” ma come saprai è stato oscurato perchè considerato non legale. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.