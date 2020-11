Juventus Cagliari streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. Si gioca alle 20:45 di oggi sabato 21 novembre 2020 per il turno 8 del campionato di calcio di Serie A. Cristiano Ronaldo ha segnato sei gol in quattro partite di questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria l’unico giocatore della Juventus a fare meglio dopo cinque presenze è stato Paulo Dybala nel 2017/18 (otto reti); inoltre, nessun bianconero è andato a segno in tutte le sue prime cinque partite stagionali di Serie A dal 1994/95.

Dove vedere Juventus Cagliari in streaming e in diretta tv al posto di Rojadirecta.



Juventus Cagliari non sarà trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Telecronaca in diretta con Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin.

La partita sarà disponibile in streaming live con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Diretta Juventus Cagliari Streaming: ultime notizie formazioni.

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; CR7 Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Chiellini, Bonucci, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Eusebio Di Francesco. Indisponibili: Tripaldelli, Pinna, Ceppitelli, Faragò, Luvumbo, Lykogiannis, Godin, Nandez. Squalificati: nessuno.