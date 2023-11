Vedere Juventus-Cagliari Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 11 novembre 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. La Juventus affronta il Cagliari in una partita importante per la classifica di Serie A arrivata al dodicesimo turno. La squadra di Allegri, seconda in classifica a due punti dalla capolista Inter, cerca di allungare o mantenere il vantaggio sulla quinta posizione per assicurarsi la qualificazione alla Champions dell’anno prossimo. Il Cagliari, dopo due vittorie consecutive, è appena fuori dalla zona retrocessione ma Ranieri sembra aver ridato energia e convinzione alla sua squadra. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Cagliari streaming e tv.

La Juventus di Allegri e il Nizza di Francesco Farioli sono le uniche due squadre che hanno mantenuto la propria porta inviolata nelle ultime sei partite nei principali campionati europei. La Juventus detiene il record precedente, con otto partite consecutive senza subire gol tra ottobre 2022 e gennaio 2023.

Juventus-Cagliari Streaming Live, probabili formazioni

Allegri potrebbe schierare la sua squadra con il collaudato sistema di gioco 3-5-2. La coppia d’attacco titolare sarà composta da Chiesa e Kean, mentre a centrocampo ci saranno McKennie, Miretti e Locatelli. Sulle fasce giocheranno Kostic e Cambiaso. La difesa sarà formata da Gatti, Bremer e Rugani, con Szczesny in porta. Ranieri, invece, adotterà il modulo 4-3-1-2. L’attacco sarà composto da Pavoletti e Luvumbo, mentre Mancosu giocherà sulla trequarti.

A centrocampo ci saranno Prati, Makoumbou e Deiola o Jankto. In difesa, Dossena e Goldaniga formeranno la coppia centrale, con Augello a sinistra e Zappa o Hatzidiakos a destra. Scuffet sarà il portiere.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Yildiz, Nonge, Vlahovic, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli, Rabiot.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Petagna, Oristanio. Allenatore: Ranieri.

A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Azzi, Hatzidiakos, Obert, Wieteska, J Desogus, Jankto, Sulemana, Viola, Lapadula, Pavoletti, G Pereiro, Luvumbo, Shomurodov. Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Nandez, Rog. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì. Guardalinee: Palermo-Fontemurato. IV uomo: Massimi. VAR: Valeri. Assistente VAR: Paterna.

Juventus-Cagliari Live in TV

Juventus-Cagliari in diretta TV su DAZN con telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. Ricordiamo che l’app è scaricabile su smart tv, PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Juventus-Cagliari Streaming Gratis Live dall’estero



Il match Juventus-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) accessibile sia da dispositivi mobili come portatili, tablet, iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La Juventus si distingue per il maggior numero di partite senza subire gol in questa stagione, insieme al Nizza, nei principali campionati europei. Su 11 match giocati, la squadra ha mantenuto inviolata la propria porta in otto occasioni.

Dove vedere Juventus-Cagliari Live Streaming in italiano



Nemmeno per la partita tra Juventus-Cagliari è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come Goal.com, Eurosport, Corriere dello Sport e TuttoSport.