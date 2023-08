Vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 27 agosto 2023 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali. La Juventus affronta il Bologna nella seconda giornata di Serie A 2023/24. La squadra torinese ha iniziato il campionato con una vittoria per 3-0 contro l’Udinese. Il Bologna, invece, ha perso il suo primo match in casa contro il Milan per 2-0. Nella stagione precedente, allo Stadio, la Juventus ha vinto con un risultato di 3-0, grazie ai gol di Kostic, Vlahovic e Milik. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Bologna streaming e tv.

Juventus-Bologna Streaming Live, probabili formazioni

L’attaccante della Juventus, Dušan Vlahović, è entusiasta di giocare questa partita perché ha segnato più gol contro il Torino rispetto al Bologna. Inoltre, il nuovo giocatore del Bologna, Dan Ndoye, ha fatto il suo esordio contro il Milan e cercherà di aumentare il suo numero di gol segnati nelle prime due partite con la sua ex squadra del Basilea.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Allegri.

Indisponibili: De Sciglio, Szczesny. Squalificati: nessuno.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Allenatore Motta.

Indisponibili: Soumaoro, Barrow. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marco Di Bello.

Juventus-Bologna Live in TV

Il match tra Juventus-Bologna sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Juventus-Bologna in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.