Juventus Bologna streaming e diretta tv. La Vecchia Signora riceve il Bologna nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di calcio di Serie A. 9 delle ultime 10 partite fra Juventus e Bologna hanno visto almeno quattro cartellini estratti. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 5 partite di Serie A. La Juventus ha segnato il primo gol del match nelle ultime 5 partite contro il Bologna. Tutto pronto quindi per vedere Juventus Bologna Streaming.

Juventus Bologna Streaming: ultime notizie formazioni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, McKennie, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Paulo Dybala, Rafia.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Come vedere Juventus Bologna streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Medel, Santander.

Juventus Bologna in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale, come pure TarjetaRojaOnline Gratis. Potete guardarla legalmente con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà disponibile in live streaming su DAZN (link www.dazn.com) con laptop, pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.