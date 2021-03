Juventus Benevento Streaming Diretta Gratis. 28a giornata di Serie A: si gioca oggi domenica 21 marzo alle ore 15:00. In tutti e tre i precedenti tra Juventus e Benevento in Serie A, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. Prima del pareggio nel match d’andata, Filippo Inzaghi aveva trovato la sconfitta in tutti e tre i precedenti da allenatore contro la Juventus in Serie A (era alla guida del Milan e del Bologna). Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Juventus Benevento streaming gratis?

Juventus Benevento probabili formazioni



Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: Alex Sandro, Buffon, Demiral, Dybala, Ramsey.

Benevento (4-4-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba, Foulon; Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula.

Juventus Benevento Streaming Diretta Gratis TV al posto di Rojadirecta



Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: Glik, Schiattarella. Indisponibili: Depaoli, Iago Falque, Letizia.

Juventus Benevento in diretta tv alle ore 15:00 ITA di oggi domenica 21 marzo 2021 con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il servizio è gratuito per gli abbonati, mentre Rojadirecta non è considerato una opzione legale.

Juventus Benevento Streaming Gratis al posto di Rojadirecta

Juventus Benevento Streaming Gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis che però in Italia non sono legali.