Juventus-Barcellona streaming e diretta tv: in chiaro su Canale 5? Sarà Paulo Dybala contro Leo Messi e sarà una prova di maturità per la Juventus senza Ronaldo, che ha atteso fino a martedì sera un esito negativo all’ultimo tampone, non ancora arrivato a due settimane dalla positività.

Alle 21:00 di oggi mercoledì 28 ottobre 2020 si potrà vedere la partita di Champions League in diretta Juventus-Barcellona sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Si potrà vedere anche in chiaro su Canale 5 e quindi anche in live streaming gratis sul sito di www.

mediasetplay.mediaset.it.

Video streaming gratis per tutti gli abbonati con Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link > https://skygo.sky.it) per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Diretta Juventus-Barcellona Streaming: ultime notizie formazioni



Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado 28 Demiral 19 Bonucci 13 Danilo; 44 Kulusevski 30 Bentancur 25 Rabiot 22 Chiesa; 9 Morata 10 Dybala. Allenatore Andrea Pirlo.

Barcellona (4-2-3-1) 13 Neto; 2 Dest 4 R. Araujo 15 Lenglet 18 Jordi Alba; 8 Pjanic 21 F.De Jong; 16 Pedri 10 Messi 22 Ansu Fati; 7 Griezmann . Allenatore Koeman.

Arbitro: Makkelie (Olanda).