Vedere Juventus-Barcellona Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 23 luglio 2023 alle ore 04:30 AM italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca per il “Soccer Champions Tour 2023” al Levi’s Stadium di Santa Clara (California).

E’ la prima partita della nuova stagione di calcio per entrambe le formazioni. Un classico del calcio d’estate quello del tour negli USA contro il Barcellona, al quale partecipano anche Milan, Real Madrd, Arsenal e Manchester United.

Dopo questa prima sfida, la Juventus giocherà venerdì 27 luglio sempre alle ore 4:30 AM italiane contro il Milan al “Dignity Health Sports Park” e giovedì 2 agosto alle ore 01:30 AM italiane contro il Real Madrid nell’impanto del “Camping World Stadium”.

Dove vedere Juventus-Barcellona in tv e streaming

La partita Juventus-Barcellona sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. È possibile vederla tramite l’applicazione DAZN su smart tv, dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone. Inoltre, Sky metterà a disposizione la partita su Sky Sport Summer. Invece di Rojadirecta, i clienti Sky possono anche utilizzare l’app gratuita SkyGo per guardare la partita. A disposizione anche NOW, a pagamento per tutti.

Diretta Juventus-Barcellona Streaming, le probabili formaizoni



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Casado, De Jong, Pedri; Dembele, Ansu Fati, Ferran Torres. Allenatore Xavi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Rovella, Locatelli, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Allegri.