Vedere l’amichevole Juventus-Atalanta Streaming Gratis On-line. L’ultima partita amichevole della Juventus prima dell’inizio del campionato è con l’Atalanta. Scenario della sfida non sarà l’Allianz Stadium ma un campo neutro: lo stadio Manuzzi di Cesena. L’amichevole si gioca oggi sabato 12 agosto 2023 con calcio d’inizio della partita previsto per le ore 20:30 italiane. Andiamo a scoprire formazioni e dove vedere Juventus-Atalanta streaming e tv.

Diretta Juventus-Atalanta Streaming, le probabili formazioni



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean. Allenatore Max Allegri.

ATALANTA (3-5-2): Musso; Okoli, Scalvini, Ruggeri; Zappacosta, Éderson, Pasalic, Bakker; Touré, Lookman.

Dove vedere Juventus-Atalanta in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Allenatore Gasperni.

Juventus-Atalanta in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La partita non viene quindi trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La telecronaca live avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:30 italiane di oggi sabato 12 agosto 2023.

Dove vedere la partita Juventus-Atalanta su Internet invece di Roja Live



Streaming Juventus-Atalanta video gratis per gli abbonato a DAZN e quelli di Sky con Sky GO, entrambi accessibili con cellulare, tablet o computer. Sconsigliamo l’uso del raccoglitore internet di links gratis “Rojadirecta Online TV“che è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.