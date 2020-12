Juventus Atalanta streaming in diretta live si gioca oggi mercoledì 16 dicembre 2020, con inizio alle ore 18:30 italiane. 12a giornata di Serie A, turno infrasettimanale. Gasperini, alle prese col caso Gomez, deve rinunciare anche a Ilicic confermando Pessina con Malinovksyi alle spalle di Zapata, ma occhio a Muriel. Hateboer e Gosens sulle fasce, Djimsiti e Palomino si giocano un posto in retroguardia davanti a Gollini insieme a Toloi e Romero. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Juventus Atalanta streaming e tv.

Come vedere Juventus Atalanta in diretta tv.

Diretta Juventus Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Dove vedere Juventus Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta.



Juventus Atalanta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Juventus Atalanta Formazioni.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Ramsey; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Chiellini, Demiral.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, D Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Pasalic, Ilicic.