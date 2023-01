Vedere Juventus-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile domenica 22 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo Stadium di Torino: valida per la 19a giornata di Serie A, ultima del girone di andata.

Juventus a quota 22 in classifica dopo la penalizzazione di -15 inflitta per la storia delle plusvalenze (e non ancora definitiva). Atalanta quinta in classifica con 34 punti. La Juventus ha perso l’ultima partita di Serie A 5-1 in trasferta contro il Napoli, chiudendo una serie di 8 successi di fila. La ‘Vecchia Signora’ ha avuto qualche problema negli ultimi 11 scontri diretti con l’Atalanta in campionato (2 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte), non riuscendo a batterla in casa da marzo 2018.

Appuntamento alle ore 20:45 quindi per vedere Juventus-Atalanta streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: gli ultimi cinque scontri diretti qui disputati in Serie A hanno visto esattamente un gol nel corso del primo tempo.

Juventus-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni

L’Atalanta è una delle tre squadre che hanno ottenuto più punti nell’anno solare 2023 (sette, come Inter e Roma) e nel periodo ha segnato almeno cinque reti in più di ogni altra formazione (12).

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Kaio Jorge.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga. Allenatore Gasperini. Squalificati: Koopmeiners. Indisponibili: Zappacosta.

Juventus-Atalanta in Live TV



Juventus-Atalanta in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Juventus-Atalanta in live tv al canale 214 di Sky. La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime cinque partite casalinghe in campionato: in tutta la sua storia in Serie A ha fatto meglio solo in cinque occasioni, la più recente delle quali tra gennaio e maggio 2016 (11). Il Live Juventus-Atalanta sarà commentato in telecronaca da Pierluigi Pardo col commento tecnico di Marco Parolo.

Juventus-Atalanta live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. Federico Chiesa, che ha segnato giovedì il gol per la vittoria della Juventus ed ha giocato la sua prima partita da titolare in Serie A in 369 giorni durante lo scorso turno, ha fatto due gol nelle ultime tre partite casalinghe contro l’Atalanta in Serie A. Il pre-partita di Juventus-Atalanta inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Ademola Lookman ha segnato una doppietta giovedì, ed è pronto a diventare solo il quarto giocatore dell'Atalanta a segnare almeno dieci gol dopo 19 partite della sua prima stagione nella massima serie. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.