Vedere Juventus-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 27 novembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A. Teatro della sfida l’Allianz Stadium di Torino. Calcio d’inizio fissato alle ore 18:00, a dirigere la contesa sarà il signor Ayroldi di Molfetta.

I bianconeri si rituffano in campionato per provare a dimenticare il clamoroso tonfo di Champions per mano del Chelsea. L’Atalanta è tornata a -7 dalla vetta: vincere in casa della Juve significherebbe restare quantomeno aggrappati al treno scudetto, sperando poi in qualche risultato favorevole dagli altri campi.

Grazie a 18 successi e sei pareggi la Juventus è imbattuta nelle ultime 24 partite casalinghe contro l’Atalanta in Serie A: i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga senza sconfitte casalinghe solamente contro Bari e Verona (entrambe 30).

Juventus-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni



La Juventus ha segnato esattamente la metà (12 vs 24) dei gol realizzati su azione dall’Atalanta in questo campionato: in questa speciale graduatoria la formazione bergamasca è prima, la Juventus 10ma alla pari con Empoli e Spezia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Paulo Dybala, Morata, Federico Chiesa.

Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Luca Pellegrini, Rugani, Chiellini, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Ramsey, Danilo. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Gius. Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel. Indisponibili: Hateboer, Gosens, Lovato. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Prenna e Imperiale. Quarto Uomo: Marchetti. VAR: De Bello. AVAR: Tegoni.

Juventus-Atalanta in TV



Juventus-Atalanta in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Juventus-Atalanta Streaming Gratis



Juventus-Atalanta live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Atalanta, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.