Vedere Juventus A-Juventus B Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 9 agosto 2023 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky.

Open Day all’Allianz Stadium per la prima volta in questa stagione. L’allenamento sarà aperto ai sostenitori e culminerà alle 18:30 con l’amichevole tra Juve A e Juve B. Questo appuntamento è molto atteso dai tifosi della Vecchia Signora, che un tempo si incontravano a Villar Perosa, dimora della famiglia Agnelli in Val Chisone, per una partita tra di loro.

Saranno 24mila i presenti nel primo anello dello stadio, l’unico aperto per l’occasione, garantendo quindi il tutto esaurito per la prima volta in questa stagione.

In tribuna sarà presente anche una rappresentanza della Juventus Women.

La squadra bianconera tornerà in campo sabato alle 20:30 a Cesena contro l’Atalanta, nell’ultimo impegno prima dell’inizio del campionato. Il primo match ufficiale si disputerà domenica 20 agosto alle 20.45 a Udine.

Dove vedere Juventus A-Juventus B in tv e streaming invece di Roja Live Oggi



La partita Juventus A-Juventus B sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Summer (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). È possibile vederla tramite l’applicazione DAZN su smart tv, dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone. Invece di Rojadirecta, i clienti Sky possono oggi anche utilizzare l’app gratuita SkyGo per guardare la partita. A disposizione anche NOW, a pagamento per tutti.