Juventus Porto streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi martedì 9 marzo 2021 per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. I bianconeri dovranno ribaltare il 2-1 della partita del do Dragao, quando un gol di Chiesa nel finale dimezzò lo svantaggio mantenendo aperto il discorso qualificazione. Un risultato storico per i portoghesi dato che è stato il primo successo in assoluto contro i bianconeri in competizioni europee al sesto confronto, dopo un pareggio e 4 sconfitte. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Porto Streaming.

Diretta Juventus Porto Streaming: ultime notizie formazioni

I bianconeri, intanto, sono reduci dal convincente 3-1 in campionato contro la Lazio, con Cristiano Ronaldo che è partito in panchina e che, come sottolineato dallo stesso Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia, è pronto per la gara di stasera.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Arthur, Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Demiral, Frabotta, Dragusin, Di Pardo, Ramsey, Fagioli, Bernardeschi, Kulusevski.

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. Allenatore Sérgio Conceição. A disposizione: D Costa, Diogo Leite, Grujic, Loum, R Barò, Felipe Anderson, F Conceicao, Fabio Vieira, Joao Mario, Luis Diaz, Evanilson, Martinez.

Arbitro: Kuipers (Olanda). Guardalinee: Sander Van Roekel-Zeinstra (Olanda). IV Uomo: Nijhuis (Olanda). VAR: Van Boekel (Olanda). AVAR: Higler (Olanda).

Dove vedere Juventus Porto Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Juventus Porto in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Porto Online TV in chiaro su Canale 5 e Mediaset Play

Infine: alla domanda Porto-Juventus streaming in chiaro su Canale 5? la risposta è sì. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.