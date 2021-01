Questa sera alle 21 Juve-Napoli si contendono la Supercoppa italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’ultima Supercoppa italiana si è giocata il 22 dicembre 2019, al King Saud University Stadium di Riad, con gli organizzatori arabi a garantire un gettone di 7,5 milioni di euro. La finale di stasera tra Juventus e Napoli è lo specchio dei tempi: un Mapei Stadium tristemente vuoto, i ricavi ridotti al contratto televisivo con la Rai e alla sponsorizzazione della Playstation. Queste le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso.

Dove vedere Juve-Napoli Streaming e Diretta TV in chiaro.

La Supercoppa Italiana Juventus-Napoli sarà un’esclusiva Rai. La partita potrà essere seguita in chiaro su Rai 1. Sui rispettivi account delle società in Twitter la diretta live della partita con i momenti importanti del match. Rojadirecta TV e TarjetaRojaOnline Gratis sono considerate illegali in Italia.