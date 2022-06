Alle 20:45 italiane di oggi martedì 7 giugno 2022 si potrà vedere Italia-Ungheria streaming live e diretta tv sul digitale. La Nazionale di Mancini torna in campo dopo il buon pareggio contro la Germania (1-1) nell’esordio della terza edizione della Nations League.

Nel secondo match del gruppo 3 di Lega A della Nations League 2022-2023 in programma all’ Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, gli Azzurri saranno al cospetto dei magiari guidati dal tecnico italiano Marco Rossi, delle vere mine vaganti del gruppo dopo la vittoria per 1-0 rifilata all’Inghilterra a Budapest. L’Italia, dopo la gara di stasera, è attesa dalle sfide esterne di Nations League contro Inghilterra, l’11 giugno, e la Germania, il 14.

Italia-Ungheria, le probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, G Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Di Lorenzo, Bonucci, Di Marco, Esposito, Tonali, Locatelli, Frattesi, Cancellieri, Belotti, Scamacca. CT Roberto Mancini.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Lang, W Orban, At Szalai; Sallai, Styles, A Nagy, Z Nagy; Szoboszlai, Schon; Ad Szalai. A disposizione in panchina: Gulacsi, Szappanos, Kecskes, Fiola, Nego, Schaffer, Bolla, Kleinheisler, Vancsa, Adam, Spandler, Vecse. CT Marco Rossi.

Arbitro: Schärer (Svizzera). Guardalinee: De Almeida e Zogai (Svizzera). Quarto uomo: Bieri (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Foltyn (Germania).

Dove vedere Italia-Ungheria Diretta Live TV



Per vedere Italia-Ungheria in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi 7 giugno 2022.

Dove vedere Italia-Ungheria Streaming Gratis



Italia-Ungheria Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.