Vedere Italia-Ucraina Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 12 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali.

Dopo il pareggio in trasferta della Macedonia del Nord per 1-1, l’Italia scende in campo a San Siro contro l’Ucraina. Gli azzurri sono costretti a vincere per raggiungere i rivali al secondo posto nella classifica del gruppo C e garantirsi la qualificazione ai prossimi Europei.

In conferenza stampa, il nuovo allenatore Spalletti ha dichiarato che l’obiettivo è vincere e giocare un buon calcio, riportando il piacere nell’indossare la maglia azzurra. Ha anche sottolineato che il campo difficoltoso della partita precedente ha penalizzato la squadra e ha chiesto ai giocatori di saper reagire su qualsiasi campo.

Italia-Ucraina, le probabili formazioni



Particolare attenzione al portiere Donnarumma che sarà probabilmente fischiato dai tifosi e sotto pressione dopo un gol subito precedentemente. Tuttavia, il selezionatore ha dichiarato che Donnarumma non è in discussione, fornendo un po’ di tranquillità al giocatore. Ci sono anche altre questioni da affrontare, come gli infortuni e gli acciacchi, ma la difesa è già stata risolta. La formazione prevede anche dei dubbi in attacco, ma l’Italia spera che la superiorità qualitativa dei suoi giocatori faccia la differenza. Comunque Spalletti deve fare attenzione: un altro fallimento sarebbe difficile da accettare.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

A disposizione in panchina: Vicario, Meret, Darmian, Casale, Dimarco, Romagnoli, Cristante, Retegui, Gnonto, Zaccagni. Indisponibili: Chiesa, Mancini, Pellegrini, Politano. Squalificati: nessuno.

UCRAINA (4-4-1-1): Buschan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Zinchenko, Mudryk; Yarmolenko; Yaremchuk. Allenatore: Rebrov.

A disposizione in panchina: Trubin, Lurin, Mykahaylichenko, Kryvstov, Sydorchuck, Sudakov, Dovbyk, Buyalskiy, Vanaf, Popov, Nazaryna, Karavaev. Indisponibili: Malinovskyi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Hernadez (Spagna).

Italia-Ucraina Diretta in TV



Per vedere Italia-Ucraina in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 9 settembre 2023. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

L’Italia ha vinto solo uno degli ultimi sette match disputati allo stadio Meazza. L’unico successo è stato ottenuto contro l’Inghilterra nel settembre 2022, con un gol di Raspadori. Gli Azzurri non sono riusciti a vincere due partite di fila a Milano dal 2003 al 2005.

Dove vedere Italia-Ucraina Streaming Gratis Live al posto di RojaOnline



Italia-Ucraina Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Dove vedere la partita Italia-Ucraina Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Italia-Ucraina, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.