Italia-Svizzera Streaming Gratis On-line, presentazione e orari. Alle ore 18 italiane di oggi domenica 25 giugno 2023 si gioca Italia-Svizzera in streaming video live e diretta tv sul digitale di Rai 2. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con Rai Play.

È tempo di pensare alla prossima partita degli Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Paolo Nicolato, dopo il primo match (scandaloso per colpa dell’arbitraggio) contro la Francia. Il prossimo appuntamento sarà domenica 25 giugno, quando gli Azzurrini affronteranno la Svizzera alla Cluj-Arena di Cluj Napoca, in Romania. La seconda giornata si concluderà con un Francia-Norvegia alle ore 20:45.

Il ct della squadra azzurra, Nicolato, ha dichiarato che la prossima partita sarà impegnativa poiché affronteranno un avversario forte. Tuttavia, nonostante ciò, la squadra ha svolto un ottimo lavoro e sono tranquilli per il risultato.

Italia-Svizzera: dove vederla in tv e streaming



Nicolato ha sottolineato che a volte anche lavorando bene, le cose non vanno come previsto, ma la squadra non avrà rimpianti in quanto stanno dando il massimo.

Italia-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2. Sarà disponibile in video live streaming su Rai Play, servizio online gratuito della Rai per la visione online su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul Corriere dello Sport ci sarà la diretta scritta con gli aggiornamenti del risultato in tempo reale.

Diretta Italia-Svizzera Streaming, ultime notizie formazioni

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Cambiaso, Tonali, Rovella, Ricci, Parisi; Colombo, Gnonto. CT Nicolato.

A disposizione in panchina: Caprile, Turati, Lovato, Esposito, Pellegri, Bellanova, Udogie, Cittadini, Bove, Cancellieri, Miretti, Cambiaghi.

SVIZZERA U21 (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jasai, Ndoye; Amdouni, Rieder. CT Rahmen.

A disposizione in panchina: Ammeter, Keller, Vouilloz, Stojilkovic, Von Moos, Amenda, Di Giusto, Bares, Muller, Kronig, Krasniqi, Males.

Arbitro: Al-Hakim (Svezia). Guardalinee: Klyver-Wilde. 4° Uomo: Chivulete. Non presente il VAR.