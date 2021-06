Alle 21:00 italiane di oggi mercoledì 16 giugno 2021 si potrà vedere Italia Svizzera in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai: la Svizzera sfida l’Italia di Mancini nella seconda partita di Euro 2020. Si gioca per il Gruppo A allo stadio Olimpico di Roma.

Azzurri al comando della classifica dopo la splendida vittoria per 3-0 all’Olimpico di Roma sulla Turchia, con le reti di Immobile, Insigne e l’autogoal di Demiral che hanno permesso a Roberto Mancini di partire in quarta. Nella prima gara dell’Europeo l’Italia ha anche battuto un piccolo record, segnando per la prima volta tre goal in una partita nella propria storia agli Europei. In passato non era mai successo. La Svizzera invece è stata fermata sull’1-1 dal Galles.

Dove vedere Italia Svizzera Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Italia Svizzera in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Dove vedere Italia Svizzera Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



La partita è disponibile anche su(numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre),(numero 203 satellite) e(numero 251 satellite).

Italia Svizzera Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Le probabili formazioni di Italia Svizzera

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Allenatore Petkovic.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).