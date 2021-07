Alle 21:00 italiane di oggi martedì 6 luglio 2021 si potrà vedere Italia Spagna streaming live e diretta tv sul digitale. Italia e Spagna si affronteranno allo stadio Wembley di Londra per la semifinale degli Europei. In palio un posto in finale contro una tra Inghilterra e Danimarca che giocheranno domani sera. La sfida tra la Nazionale di Roberto Mancini e quella di Luis Enrique è ormai un classico, ricca di precedenti e statistiche. Uno dei precedenti di Italia-Spagna più ricordati dallo staff azzurro attuale è quello nella fase a gironi dei Mondiali del 1988, con vittoria per 1-0 grazie al gol di Gianluca Vialli. Altro confronto ricordato è quello ai quarti di finale dei Mondiali del 1994, dove a vincere fu ancora l’Italia per 2-1 grazie al gol decisivo di Baggio nel finale. Quella partita è ricordata anche per la gomitata di Tassotti a Luis Enrique, ct della Spagna: il colpo non fu visto dall’arbitro ma l’azzurro ricevette otto giornate di squalifica con la prova tv. Quella fu la sua ultima partita con la Nazionale.

Le formazioni di Italia Spagna

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.

Allenatore Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Alvaro Morata, Dani Olmo. Allenatore Luis Enrique.

ARBITRO: Felix Brych (Germania). A coadiuvarlo i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea, quarto uomo il russo Karasev, VAR l’altro tedesco Marco Fritz.

Dove vedere Italia Spagna Diretta Live TV invece di Rojadirecta



Per vedere Italia Spagna in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Viene trasmessa anche in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Italia Spagna Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Italia Spagna Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.