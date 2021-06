Alle 20:45 di oggi venerdì 4 giugno 2021 si potrà vedere Italia Repubblica Ceca in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai: ultima partita amichevole prima dell’esordio a Euro 2020 di Italia-Turchia dell’11 giugno all’Olimpico di Roma. Sono 6 i precedenti Italia e Repubblica Ceca, con il bilancio in perfetta parità: 2 vittorie azzurre, 2 pareggi e 2 vittorie est-europee. Nei due confronti disputati in terra italiana, gli azzurri non hanno mai perso, segnando 4 gol e subendone tre. Bilancio: 1 vittorie e 1 pareggio.

Dove vedere Italia Repubblica Ceca Streaming e Diretta Live TV

Per vedere Italia Repubblica Ceca in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 20:45 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Le probabili formazioni di Lituania-Italia:

per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Tenico Mancini. A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Toloi, Cristante, Belotti, Chiesa, Raspadori.

REPUBBLICA CECA (4-5-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Masopust, Soucek, Darida, Krael, Jankto; Schick. Tenico Silhavy. A disposizione: Pavlenka, Mandous, Kaderabek, Kalas, Zima, Mateju, Barák, Holes, Sevcik, Hlozek, Pesek, Sadílek, Krmencík, Vydra, Pekhart.

ARBITRO: Tschudi (Svizzera).