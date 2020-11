Alle 20:45 di oggi domenica 15 novembre 2020 si potrà vedere Italia Polonia in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai. La Nations League sta per emettere i suoi primi verdetti. Mancano infatti due partite alla conclusione della fase a gironi e per l’Italia è tempo di match da dentro o fuori. La Nazionale di Mancini arriva a questa partita dopo la convincente vittoria in amichevole contro l’Estonia. Sono 17 i precedenti tra le due squadre: 6 vittorie azzurre, 8 pareggi e 3 sconfitte in passato. L’ultimo successo azzurro risale al 14 ottobre 2018, quando gli azzurri si imposero a Chorzow per 1-0 grazie a un gol di Biraghi al minuto 92.

Dove vedere Italia Polonia Streaming Live e in Diretta TV.

Per vedere Italia Polonia in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle

Le probabili formazioni di Italia Polonia:

ore 20:45 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Di Lorenzo, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Allenatore: Alberigo Evani (Roberto Mancini non ci sarà causa Covid).

Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Zielinski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik. Allenatore: Brzeczek.