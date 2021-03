Alle 20:45 di oggi giovedì 25 marzo 2021 si potrà vedere Italia Irlanda del Nord in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai. Inizia l’avventura mondiale della Nazionale di calcio di Roberto Mancini in questa prima partita del Gruppo C di qualificazione ai mondiali di calcio di Qatar 2022. Gli azzurri arrivano a questa sfida da una serie di 22 risultati utili consecutivi (15 vittorie e 7 pareggi nel parziale). L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). Italia ancora imbattuta con Mancini nelle gare casalinghe. L’Italia è in serie positiva da 14 gare consecutive: il record è di 17 con Marcello Lippi. L’ultima sconfitta casalinga degli azzurri è quella del 1° settembre 2016 contro la Francia al San Nicola di Bari (3-1 per i transalpini) con Gian Piero Ventura al debutto sulla panchina dell’Italia dopo l’addio di Conte.

Dove vedere Italia Irlanda del Nord Streaming e Diretta Live TV

Per vedere Italia Irlanda del Nord in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 20:45 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord:

Italia (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Tecnico Roberto Mancini.

Irlanda del Nord (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis. Tecnico Ian Baraclough.

Arbitro: Ali Palabiyik (Turchia).