Italia-Norvegia Streaming Gratis On-line, presentazione e orari. Alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 28 giugno 2023 si gioca, alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, in Romania, Italia-Norvegia in streaming video live e diretta tv sul digitale di Rai 1. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con Rai Play.

L’Italia Under 21 si prepara per la terza partita del Girone D degli Europei Under 21, che si stanno svolgendo in Romania e Georgia. Il 28 giugno, gli azzurrini di Paolo Nicolato affronteranno i coetanei norvegesi nella Cluj Arena. La partita è fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale.

L’Italia ha attualmente 3 punti, ottenuti con una vittoria difficile per 3-2 contro la Svizzera. Al primo posto nel gruppo c’è la Francia con il punteggio pieno. Per garantirsi la qualificazione, l’Italia deve battere la Norvegia e sperare in una sconfitta della Svizzera contro la Francia. Un pareggio potrebbe essere sufficiente solo se la Francia non perdesse contro la Svizzera. In caso contrario, sarebbero necessarie varie combinazioni per la qualificazione.

L’arbitro dell’incontro sarà il belga Erik Lambrechts.

Italia-Norvegia: dove vederla in tv e streaming



Italia-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Sarà disponibile in video live streaming su Rai Play, servizio online gratuito della Rai per la visione online su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul Corriere dello Sport ci sarà la diretta scritta con gli aggiornamenti del risultato in tempo reale.

Diretta Italia-Norvegia Streaming, ultime notizie formazioni

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto. CT: Nicolato.

A disposizione in panchina: Lovato, Esposito, Colombo, Cambiaso, Udogie, Cittadini, Bove, Cancellieri, Caprile, Miretti, Turati, Cambiaghi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Scalvini, Lovato, Gnonto, Pellegri.

NORVEGIA U21 (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Moller Wolfe; Hove, Kitolano, Zafeiris; Jatta, Botheim, Ceide. CT: Smerud.

A disposizione in panchina: Christiansen, Mannsvrek, Bobb, Hjelde, Sahraoui, Rosler, Evjen, Nusa, Solbakken, Kamanzi, Christensen, Sandberg. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Hjelde, Jatta, Hove.

Arbitro: Erik Lambrechts (Belgio).