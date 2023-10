Vedere Italia-Malta Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 14 ottobre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali.

Luciano Spalletti ha dichiarato che l’Italia non può rimanere bloccata nella situazione attuale e deve andare avanti. Durante il ritiro, sono stati affrontati problemi di calcio scommesse e le forze dell’ordine sono intervenute per ascoltare le testimonianze di Zaniolo e Tonali. La Nazionale italiana si è preparata con attenzione per la sfida contro Malta, che si terrà a Bari.

Saranno presenti 53700 spettatori allo stadio San Nicola, che sosterranno la squadra verso la qualificazione all’Europeo di Germania 2024. Questa gara permetterà a Spalletti di scegliere la formazione anche in vista del successivo incontro contro l’Inghilterra a Wembley.

Italia-Malta, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Biraghi, Gatti, Acerbi, Udogie, Cristante, Frattesi, Scamacca, El Shaarawy. Indisponibili: Chiesa, Zaccagni, Tonali, Zaniolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MALTA (3-5-2): Bonello, Z Muscat, Pepe, Shaw; Camenzuli, Kristensen, Guillaumier, Mbong; Yankam; Montebello, Nwoko. Allenatore: Michele Marcolini.

A disposizione in panchina: Grech, Attard, Zajkov, Paiber, Atanasov, Colabam, Galea, Ovewrend, Degabriele, Borg: Indisponibili: nessuno. Squalificati: Steve. Diffidati: Bjorn, Teddy.

Arbitro: Duje Strukan (Croazia).

Per vedere Italia-Malta in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 14 ottobre 2023. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Gli Azzurri, reduci dal pareggio in Macedonia e della vittoria casalinga contro l’Ucraina, ospitano Malta che chiude la classifica del Gruppo C con zero punti raccolti in cinque partite.

Italia-Malta Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Nella gara d’andata, giocata lo scorso marzo, l’Italia ha vinto per 0-2 con reti di Retegui e Pessina.

Per vedere la partita Italia-Malta, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.