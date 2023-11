Vedere Italia-Macedonia Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 17 novembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra a Wembley con un punteggio di 3-1, la Nazionale di Luciano Spalletti si prepara per la partita successiva contro la Macedonia del Nord. Questo match è di fondamentale importanza per il gruppo C. Se gli italiani riescono a vincere, avranno poi la possibilità di giocare contro l’Ucraina a Leverkusen con due risultati su tre a disposizione.

Italia-Macedonia, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti.

A disposizione in panchina: Provedel, Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso, Mancini, Buongiorno, Cristante, Frattesi, Colpani, Zaniolo, Kean, Scamacca.

MACEDONIA (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Seramifov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct: Milevski.

A disposizione in panchina: Shiskovski, Aleksovski, Ademi, Todorovski, Churlinov, Alimi, Da Badunski, Daci, Iljazovski, M Ristovski, Kostadinov, Nestorovski.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Per vedere Italia-Macedonia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti

Nicolò Barella sta per raggiungere la sua cinquantesima presenza con la Nazionale italiana, avendo esordito il 10 ottobre 2018. Solo Gianluigi Donnarumma ha superato questo traguardo. Il centrocampista del 1997 ha anche ottenuto il record di minutaggio più alto tra i giocatori di movimento durante la gestione di Luciano Spalletti, con un totale di 329 minuti giocati.

su(link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alledi oggi venerdì 17 novembre 2023. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Macedonia Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Durante la fase di Qualificazione a EURO 2024, Davide Frattesi ha segnato tre gol con un Expected Goals di 0,35. Tra i giocatori della Serie A, solo Romelu Lukaku ha una differenza positiva maggiore rispetto al centrocampista dell’Inter, con 10 gol e un xG di 5,25. La differenza tra i gol realizzati e quelli attesi, basata sulla qualità dei tiri, è di +2,65 per Frattesi e +4,75 per Lukaku.

Per vedere la partita Italia-Macedonia, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.

Luciano Spalletti ha conquistato vittorie nei primi due incontri casalinghi come allenatore della Nazionale italiana, superando l’Ucraina 2-1 e Malta 4-0. L’ultimo tecnico a ottenere tre vittorie consecutive nelle prime tre partite in casa degli Azzurri è stato Cesare Prandelli.