Alle 20:45 italiane di oggi venerdì 23 settembre 2022 si potrà vedere Italia-Inghilterra streaming live e diretta tv sul digitale. Dopo lo 0-0 dell’andata giocata a giugno, la Nazionale di Mancini torna in campo nella gara i ritorno che si giocherà questa sera a San Siro, per la quinta giornata del gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022-23.

5 punti in classifica per gli Azzurri dopo 4 partite. Dopo il pareggio di Bologna con la Germania e il successo di misura contro l’Ungheria, è arrivato il pesante tonfo per 5-2 in casa dei tedeschi, prima del pari a reti inviolate proprio con gli inglesi a giugno. La squadra allenata da Southgate è ancora più in difficoltà in questa prima parte del torneo in quanto ha raccolto solo 2 punti: da registrare due pesanti sconfitte con l’Ungheria, tra cui il clamoroso 0-4 di Wembley.

Italia-Inghilterra, le probabili formazioni



In classifica quindi l’Ungheria comanda a quota 7 punti, con la Germania prima inseguitrice a 6 punti. Italia e Inghilterra costrette dunque ad inseguire rispettivamente a 5 punti e 2 punti.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Cristante; Gnonto, Scamacca, Raspadori. Ct: Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Acerbi, Dimarco, Toloi, Gabbiadini, Mazzocchi, Frattesi, Pobega, Zerbin. Indisponibili: Cancellieri, Immobile, Tonali, Verratti, Pellegrini, Politano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Barella, Bastoni, Cancellieri, Gatti.

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Chilwell; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane. Ct: Southgate. A disposizione in panchina: Pope, Henderson, Guehi, Alexander-Arnold, Shaw, Trippier, Walker, Dier, Grealish, Ward-Prowse, Saka, Abraham. Indisponibili: Phillips. Squalificati: Stones. Diffidati: James, Walker, Grealish, Maguire.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna).

Dove vedere Italia-Inghilterra Diretta Live TV



Per vedere Italia-Inghilterra in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi venerdì 23 settembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Italia-Inghilterra Streaming Gratis



Italia-Inghilterra Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.