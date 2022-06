Alle 20:45 italiane di oggi sabato 4 giugno 2022 si potrà vedere Italia-Germania streaming live e diretta tv sul digitale. La Nazionale di Mancini subito in campo per cambiare pagina dopo l’esclusione dai mondiali di calcio in Qatar 2022 e la più recente sconfitta nella Finalissima di Wembley contro l’Argentina di Messi, quest’ultima con trascichi di polemiche infinite per l’umilazione subita: oltre al 3-0 subito anche la prestazione inesistente. Riuscirà Mancini a far rinnamorare i tifosi sulla sua Nazionale? Il CT pensa a una vera e propria rivoluzione: cambiano 10/11 rispetto alla partita di Wembley, confermato solo Donnarumma.

Italia-Germania, le probabili formazioni



Attacco affidato a Scamacca.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Cristante, Tonali, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. A disposizione in panchina: Meret, Cragno, Bonucci, Spinazzola, Calabria, G Mancini, Barella, Pobega, Locatelli, Belotti, Caprari, Raspadori. CT Roberto Mancini.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Havertz; Werner. A disposizione in panchina: Baumann, Trapp, Henricks, Klostermann, Kehrer, Schlotterbeck, Tah, Brandt, Gündogan, Sané, Musiala, Stach, Adeyemi, L Nmecha. CT Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic e Mihajlovic (Serbia). Quarto uomo: Markovic (Serbia). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Borkowski (Polonia).

Dove vedere Italia-Germania Diretta Live TV



Per vedere Italia-Germania in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 dallo stadio Dall’Ara di Bologna.

Dove vedere Italia-Germania Streaming Gratis



Italia-Germania Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.