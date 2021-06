Alle 18:00 italiane di oggi domenica 20 giugno 2021 si potrà vedere Italia Galles in streaming live e diretta tv sul digitale di Sky e Rai: il Galles di Page sfida l’Italia di Mancini nella terza partita di Euro 2020. Si gioca per per l’ultima partita del Gruppo A allo stadio Olimpico di Roma.

Le due vittorie a Roma su Turchia (3-0) e Svizzera (3-0) hanno decretato la qualificazione dell’Italia e prolungato la sua striscia di successi a 10 partite: se non perderanno, gli azzurri conquisteranno anche il 30º risultato utile consecutivo e avranno la certezza matematica del primo posto. Il Galles ha totalizzato quattro punti in due gare a Baku e, con un altro pareggio, si qualificherebbe a prescindere dagli altri risultati. Se vince, sarà primo nel Gruppo A.

Dove vedere Italia Galles Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Italia Galles in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Dove vedere Italia Galles Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



La partita è disponibile anche su(numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre),(numero 203 satellite) e(numero 251 satellite).

Italia Galles Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Le probabili formazioni di Italia Galles

ITALIA (4-3-3): G Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Lorenzo Insigne. CT Mancini. In panchina: Sirigu, Meret, Spinazzola, Bonucci, Di Lorenzo, Locatelli, Chiesa, Cristante, Barella, Berardi, Ciro Immobile, Raspadori.

GALLES (4-2-3-1): Ward; B Davis, Rodon, Mepham, C Roberts; Allen, Morrell; James, Ramsey, Bale; Moore. CT Page. In panchina: Hennessey, A Davies, Gunter, Norrington-Davies, Lockyer, J Williams, Brooks, Levitt, T Roberts, Ampadu, Wilson, N Williams.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania). Assistenti i connazionali Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe; 4° uomo sarà l’islaeliano Orel Grinfeeld. Al VAR il polacco Pawel Gil, assistito dai francesi François Letexier e Benjamin Pages e dall’olandese Pol van Boekel.