Alle 20:45 di oggi mercoledì 11 novembre 2020 si potrà vedere Italia Estonia in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai. Partita amichevole al Franchi di Firenze in vista dei due impegni prossimi di Nations League con Polonia e Bosnia tra domenica e mercoledì prossimo. La vittoria nel girone di Nations, con la Polonia da scavalcare in classifica, garantirebbe l’organizzazione delle Final four tra Milano e Torino tra undici mesi.

Dove vedere Italia Estonia streaming e in tv.

Per vedere Italia Estonia in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 20:45 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Le probabili formazioni di Italia Estonia:

per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone.

Italia (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. Allenatore Alberigo Evani (Roberto Mancini non ci sarà causa Covid).

Estonia (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev, Lepik. Allenatore: Karel Voolaid.

Arbitro: Obrenovic (Slovenia).