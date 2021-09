Alle 20:45 italiane di oggi giovedì 2 settembre 2021 si potrà vedere Italia Bulgaria streaming live e diretta tv sul digitale. Italia e Bulgaria si affronteranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la 4a giornata del Gruppo C di qualificazione ai mondiali di calcio “Qatar 2022”.

L’Italia è in testa al girone a punteggio pieno dopo 3 partite disputate (9 punti) e quindi si trova in pole position per il primo posto finale nel girone di qualificazione. Nonostante il successo a Euro 2020, l’Italia si trova a inseguire nella griglia del mondiale, che vede il Brasile davanti a tutti in quota a 6,50, davanti alla Francia a 7,50. Tris di squadre a 10 con Inghilterra, Germania e Spagna, mentre l’Italia, assieme a Belgio e Argentina, paga 12 volte la posta.

Le formazioni di Italia Spagna

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Ct Mancini.

BULGARIA (4-4-2) – Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D Iliev. Ct Petrov.

ARBITRO: Serdar Gozubuyuk (Olanda).

Dove vedere Italia Spagna Diretta Live TV invece di Rojadirecta



Per vedere Italia Bulgaria in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Italia Spagna Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Italia Bulgaria Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.