Alle 21:00 italiane di oggi sabato 26 giugno 2021 si potrà vedere Italia Austria in streaming live e diretta tv sul digitale di Sky e Rai: l’Austria di Franco Foda sfida l’Italia di Mancini nell’ottavo di finale di Euro 2020 che va in scena al Wembley Stadium di Londra. Roberto Mancini, Ct Italia: “Ora inizia un altro torneo. Se i ragazzi continuano a giocare come stanno facendo sono contento, è tutto ciò che chiedo. Verratti o Locatelli? Qualcuno di forte non giocherà”.

Lorenzo Insigne, attaccante Italia: “Abbiamo guardato qualche partita dell’Austria. Non abbiamo ancora parlato dei dettagli, ma da quello che abbiamo visto è una squadra molto fisica che può pressare e correre per tutta la partita. Non ci faremo influenzare e giocheremo il nostro calcio. Tutto quello che dobbiamo fare è rimanere calmi e preparare questa partita come tutte le altre, per andare in campo e giocare una grande gara”.

Dove vedere Italia Austria Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Italia Austria in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00

Dove vedere Italia Austria Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



(canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita è disponibile anche su(numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre),(numero 203 satellite) e(numero 251 satellite).

Italia Austria Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Le probabili formazioni di Italia Austria

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. In dubbio: Florenzi (polpaccio), Chiellini (coscia). Diffidati: Pessina.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautović. Allenatore Franco Foda. Indisponibili: Lazaro (coscia). Diffidati: Alaba, Bachmann, Lainer.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra). Sarà assistito dai suoi connazionali Gary Beswick e Adam Nunn mentre il quarto uomo sarà lo svizzero Sandro Schaerer.