Alle 20:45 italiane di oggi mercoledì 1° giugno 2022 si potrà vedere Italia-Argentina streaming live e diretta tv sul digitale. Si ritorna a giocare a Wembley dopo il trionfo di Euro 2020 (l’anno scorso), l’Italia di Roberto Mancini è attesa da una sfida amichevole nella Finalissima 2022 contro l’Argentina vincitrice dell’ultima Copa America. Ricordiamo che per la seconda volta consecutiva la Nazionale non si è qualificata ad un mondiale di calcio, quindi non vedremo gli Azzurri di Mancini giocare i Mondiali di Qatar 2022.

Roberto Mancini ha dichiarato: “Italia-Argentina concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro […] Stiamo cercando di lavorare per migliorare e per il futuro.

Le formazioni di Italia-Argentina

Se i club fanno o non fanno giocare i giovani non posso deciderlo io. Cercheremo di fare le cose per bene e di avere più conoscenza dei giovani, ma non possiamo pregare nessuno. Siamo riusciti a vincere un Europeo, nonostante mille difficoltà”.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Tecnico Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Politano, Scamacca, Tonali. Indisponibili: Sirigu, Berardi, Immobile, Zaniolo, Kean, Federico Chiesa, Verratti, Toloi, Lorenzo Insigne.

Argentina (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Guido Rodriguez, Lo Celso; Leo Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Tecnico Lionel Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Musso, Montiel, Pezzella, Perez, Senesi, Mac Allister, Palacios, Gomez, Alvarez, Correa, Gonzalez.

Arbitro: Gomez (Cile). Assistenti: Schiemann e Rios (Cile). IV uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Hernandez (Spagna). Assistente VAR: Martinez Munuera (Spagna), Martins (Portogallo).

Dove vedere Italia-Argentina Diretta Live TV invece di Rojadirecta



Per vedere Italia-Argentina in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Italia-Argentina Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Italia-Argentina Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.