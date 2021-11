Alle 20:45 italiane di oggi lunedì 15 novembre 2021 si potrà vedere Irlanda del Nord-Italia streaming live e diretta tv sul digitale. Una partita importantissima per gli azzurri al Windsor Park di Belfast che, contro contro l’Irlanda del Nord, si giocano le speranze di accedere direttamente ai mondiali di calcio di Qatar 2022 negli ultimi novanta minuti di gioco.

Roberto Mancini (Italia): “L’Irlanda del Nord subisce poco in casa loro. Un motivo ci sarà. Noi dobbiamo cercare di essere concentrati. Se saremo bravi a fare più gol saremo felici. Se poi non dovessimo riuscire a ottenere il primo posto, c’è comunque un esame di riparazione a marzo. Ma noi vogliamo passare domani sera”.

Le formazioni di Irlanda del Nord-Italia

Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Washington, Magennis. Allenatore Baraclough. A disposizione in panchina: Hazard, Southwood, Bradley, Lewis, Flanagan, McGinn, Taylor, C.

Evans, Jones, Whyte, Gailbraith, Brown.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa. Allenatore Mancini. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, G. Ferrari, G. Mancini, Zappacosta, Cristante, Locatelli, Pessina, Belotti, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Per vedere Irlanda del Nord-Italia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Irlanda del Nord-Italia Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.