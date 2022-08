Vedere Inter-Villarreal Streaming Gratis On-line oggi sabato 6 agosto 2022 alle ore 20:30 italiane. Ultima partta amichevole per i nerazzurri di Inzaghi, poi si farà sul serio perche inizia la Serie A. L’Inter questa sera scende in campo all’Adriatico di Pescara davanti a quasi 19 mila tifosi (con il tutto esaurito) per sfidare nell’ultimo test estivo prima dell’esordio in campionato contro il Lecce (13 agosto) la formazione spagnola del Villarreal.

Inter-Villarreal in TV

Inter-Villarreal in tv con il servizio di INTER TV (visibile anche sulle piattaforme Sky o DAZN) utilizzando l’app presente nelle smart tv o collegando la propria televisione a console per videogiochi o Google Chromecast.

Inter-Villarreal Live Streaming, probabili formazioni

La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alledi oggi sabato 6 agosto 2022.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Barella, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Capoue, Parejo; Morales, Gerard Moreno, Dia. Allenatore Unai Emery Etxegoien.

Inter-Villarreal Streaming Gratis invece di Rojadirecta italiano



Inter-Villarreal live streaming gratis per gli abbonati su INTER TV, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Villarreal Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Villarreal, potresti provare a cercare su Google, Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Ci sarebbe anche il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” ma come saprai è stato oscurato perchè considerato non legale. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.