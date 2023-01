Vedere Inter-Verona Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 14 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23 dopo la diretta streaming di Lecce-Milan delle 18. Inzaghi in cerca di riscatto dopo il pareggio subito in extremis con il Monza (2-2), attende a San Siro un Verona alla ricerca di punti salvezza: i gialloblù di Zaffaroni che nel turno precedente sono tornati a ritrovare tre punti pesanti per la lotta salvezza piegando la Cremonese. Andiamo a scoprire le formazione e dove vedere Inter-Verona Streaming Gratis Live invece di Roja Online.

Joaquín Correa ha segnato tre reti in sei sfide contro il Verona in Serie A, incluse le sue prime marcature con la maglia dell’Inter, una doppietta da subentrato nell’agosto 2021. Tutte le sue ultime sette reti nel massimo campionato italiano sono arrivate al Meazza.

Inter-Verona Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Onana, Bastoni, Acerbi, Skriniar; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Gagliardini, Darmian; Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Cordaz, Brazao, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, Bellanova, Stankovic, Asllani, Barella, Carboni, Correa. Indisponibili: Brozovic, Handanovic, Lukaku, Dalbert. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hein, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. Allenatore: Zaffaroni. A disposizione in panchina: Chiesa, Berardi, Perilli, Gunter, Magnani, Cabal, Copola, Terracciano, Veloso, Sulemana, Verdi, Henry, Piccoli. Indisponibili: Cortinovis, Faraoni, Lasagna, Praszelik. Squalificati: nessuno. Diffidati: Henry, Hongla, Veloso.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Valeriani-Di Monte. 4° Uomo: Minelli. VAR: Fourneau. Assistente VAR: Marchetti.

Inter-Verona in TV Live



Inter-Verona in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K e Sky Sport (251), e con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Tutti i quattro gol di Edin Dzeko contro il Verona in Serie A sono arrivati in partite casalinghe, incluso un centro nella gara più recente disputata dal bosniaco contro i gialloblù, al Meazza lo scorso aprile – il classe ’86 dell’Inter ha esordito nel massimo campionato proprio contro il Verona, il 22 agosto 2015 con la maglia della Roma.

Inter-Verona Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Inter-Verona live streaming gratis (per gli abbonati) con Sky Go e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti) Live invece di Roja Online.

Dopo il 2-0 contro la Cremonese nell’ultimo turno, il Verona potrebbe vincere due gare di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2022 e tenere la porta inviolata per due consecutive nella competizione per la prima volta dal settembre 2020.

Dove vedere la partita Inter-Verona Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Verona, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.