Vedere Inter-Udinese Streaming Gratis On-line, sfida del Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) per la 23a giornata di Serie A, è possibile oggi sabato 18 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca dopo Monza-Milan streaming delle 18. Inzaghi, oltre a cercare la rivincita della partita di andata dove a Udine l’Inter ha perso 3-1), vuole recuperare lo smalto perduto con lo stop di Genova in casa della Sampdoria (0-0) e arrivare al top all’imminente partita contro il Porto in UEFA Champions League.

L’Inter (seconda in classifica con 44 punti) ha vinto le ultime quattro partite al Giuseppe Meazza contro l’Udinese in campionato e solo una volta ha ottenuto più successi casalinghi consecutivi contro i friulani in Serie A (cinque tra il 1984 e il 1989). Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Udinese streaming e tv.

Inter-Udinese Streaming Live, probabili formazioni



Le performance di Lautaro Martínez sono state fondamentali per l’Inter in questa stagione. È il primo della sua squadra per numero di gol (12), ed è 2° a pari merito nella classifica cannonieri nel 2022/2023, con 4 dei suoi gol che sono stati sullo 0-0. Il miglior realizzatore dell’Udinese finora è Beto, che ha realizzato 7 reti, incluse 2 marcature sullo 0-0.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Gosens, Darmian, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Martinez. Indisponibili: Correa, Dalbert. Squalificati: nessuno. Diffidati: Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto. Allenatore Sottil.

A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Buta, Ebosse, Guessand, Arslan, Pafundi, Semedo, Success, Thauvin, Nestorovski. Indisponibili: Deulofeu. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bijol, Ehizibue, Pereyra, Perez, Udogie, Walace.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila. Assistenti: Carbone e Giallatini. Quarto uomo: Ayroldi. VAR: Abbattista. Assistente VAR: Fourneau.

Inter-Udinese in TV Live



Inter-Udinese in diretta tv con i canali digitali e satellitari di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile anche con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Inter-Udinese su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni e Massimo Gobbi, su Sky alla coppia Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Inter-Udinese Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Inter-Udinese live streaming gratis (per gli abbonati) su SkyGo e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Da una parte nessuna squadra ha segnato più dell’Inter nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (14 gol, al pari della Lazio), dall’altra l’Udinese è la formazione che ha subito più reti nei primi 15 minuti (otto).

Dove vedere la partita Inter-Udinese Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Udinese, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.