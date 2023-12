Vedere Inter-Udinese in Streaming e TV, sfida del Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) per la 15a giornata di Serie A, è possibile oggi sabato 9 dicembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca dopo Atalanta-Milan streaming delle 18.

L’Inter ha lanciato un messaggio forte al campionato con una vittoria per 0-3 in casa del Napoli, mentre la Juventus, con la vittoria di ieri sera contro la formazione di Mazzarri guarda tutti dall’alto della classifica. Vogliono vincere il campionato e hanno undici vittorie, due pareggi e una sconfitta finora. La prossima partita sarà contro l’Udinese, che ha pareggiato 3-3 contro il Verona. L’Inter ha una buona tradizione di vittorie casalinghe contro l’Udinese. L’Udinese ha ottenuto solo 12 punti nelle prime 14 partite, il loro peggior inizio di stagione da quando è stata introdotta la regola dei tre punti per vittoria. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Udinese streaming e tv.

Inter-Udinese: probabili formazioni



In casa Inter – Cannone si è ripreso e sarà in campo dopo aver subito una lesione al polpaccio. Ciò darà l’opportunità a Bisseck e Carlos Augusto di giocare nella difesa a tre, visto l’assenza di De Vrij. Darmian prenderà il posto dell’infortunato Dumfries a destra, mentre Cuadrado andrà in panchina. Mkhitaryan sarà nuovamente preferito a Frattesi.

In casa Udinese – Agli infortunati bianconeri si aggiunge Bijol, ma Kabasele rimarrà in campo dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A. Payero sarà preferito a Lovric, mentre Zemura prenderà il posto di Kamara sulla sinistra. Pereyra sarà favorito rispetto a Thauvin come supporto per Lucca.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Carlos Augusto, Cuadrado, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore Cioffi.

A disposizione in panchina: Okoye, Padelli, Tlkvic, Masina, Kristensen, Kamara, Lovric, Camara, Zarraga, Thauvin, Success, Aké, Pafundi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Bottegoni-Di Monte. Quarto uomo: Prontera. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Abbattista.

Inter-Udinese in TV Live



Inter-Udinese in diretta tv con i canali digitali e satellitari di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile anche con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Inter-Udinese su DAZN sarà affidata a Dario Mastroianni e Massimo Gobbi, su Sky alla coppia Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Inter-Udinese Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Inter-Udinese live streaming gratis (per gli abbonati) su SkyGo e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Hakan Çalhanoglu ha segnato il suo primo gol contro l’Udinese dopo sette partite senza segnare contro di loro. Questo gol lo ha reso il secondo centrocampista dell’Inter ad aver segnato più di cinque gol nelle prime 14 partite di una stagione nella competizione, dopo Lothar Matthäus nel 1990/91.

Dove vedere Inter-Udinese Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Udinese, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. L’Inter ha ottenuto un notevole vantaggio di +26 tra i gol segnati e quelli subiti nelle prime 14 partite del campionato, un risultato che non era mai stato raggiunto in passato. Questo record era stato precedentemente stabilito nella stagione 1933/34, in cui l’Inter aveva segnato 38 gol e ne aveva subiti solo 12. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.